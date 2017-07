Favoriete Rus begint Challenger Zeeland met zege

Arantxa Rus is een van de blikvangers in het damestoernooi (foto: Orange Pictures)

Rus is de hoogstgeplaatste deelnemer in het damestoernooi ($25.000) in Middelburg. Ze kwam woensdag voor het eerst in actie en had alleen in de tweede set moeite met haar Belgische opponente. Ook de nummer twee van de plaatsingslijst, de Griekse Valentini Grammatikopoulou, begon het grootste Zeeuwse tennistoernooi met een overwinning.



Van de Zandschulp

Bij de mannen wist de topfavoriet de kwartfinale te bereiken, al ging dat met veel moeite. Botic van de Zandschulp uit Wageningen rekende in drie sets af met de Amerikaan Ulises Blanch. Het werd 3-6 6-4 en 6-3 voor de Nederlander.