Twee mannen opgepakt na zware mishandeling

Een 30-jarige Goesenaar is dinsdagavond mishandeld op de Grote Markt in Goes. De politie heeft twee mannen aangehouden. Het slachtoffer was door de plaatsgenoten geschopt en geslagen.

Eén van de verdachten werd in een café aangehouden. De man was voorwaardelijk vrij en mocht onder andere geen alcohol drinken. Daar had hij zich niet aan gehouden. De man is voor verder onderzoek naar Torentijd overgebracht. Zware mishandeling De politie zocht 's nachts tevergeefs naar de tweede verdachte. Hij meldde zich woensdagmiddag op het politiebureau in Goes. Beide mannen worden vrijdag voor de Rechter-Commissaris geleid. Het slachtoffer is dinsdagavond door medewerkers van de ambulancedienst aan zijn verwondingen geholpen en deed vanochtend aangifte van zware mishandeling. (foto: Omroep Zeeland) Het slachtoffer is dinsdagavond door medewerkers van de ambulancedienst aan zijn verwondingen geholpen en deed vanochtend aangifte van zware mishandeling. Hij had nog veel pijn aan zijn hoofd en kaak en zou een huisarts bezoeken.