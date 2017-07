Vermiste man Zierikzee weer terecht

(foto: OZ)

De man die eerder vanavond was vermist in de omgeving van Zierikzee is weer terecht. Eerder riep de politie Zeeland op Twitter op uit te kijken naar de man.

De man is 1.90 meter en droeg bij zijn verdwijning een oranje polo met korte broek en witte gympen. Op zijn arm heeft hij tatoeages.