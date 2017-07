Deze Zeeuwse festivals mag je niet missen

Deze Zeeuwse festivals mag je niet missen (foto: City of Dance )

Het hoogseizoen is weer in volle gang en dat betekent: tijd voor festivals! Concert at Sea is nét voorbij, maar de maand juli heeft nog veel meer te bieden. Van festival de Ballade tot City of Dance, dit zijn de leukste Zeeuwse festivals in juli...

6, 7, 8 en 9 juli - Festival Onderstroom Festival Onderstroom is vier dagen lang theater op straat en muziek aan zee in de stad Vlissingen. Genoeg te zien: festival Onderstroom heeft meer dan 100 verschillende voorstellingen. Dit jaar zijn de twee grote publiekstrekkers BOT en Circus Pardi. 7, 8 en 9 juli - Festival de Ballade Van reünieconcert tot festival, het kan snel gaan! Het reünieconcert van de Lamaketta's is uitgegroeid tot een driedaags festival bij Terneuzen. Festival de Ballade heeft een gevarieerd programma met onder andere optredens van Danny Vera uit Middelburg, de Limburgse formatie Rowwen Hèze, Ronnie Flex en natuurlijk de Zeeuws-Vlaamse Lamaketta's! 13, 14 en 15 juli - Visserijfeesten Bruinisse Een dorpsfeest van formaat: de Visserijfeesten in Bruinisse trekken al meer dan 55 jaar duizenden bezoekers. Drie dagen feest compleet met een miss Visserij, braderie, optredens, kermis en natuurlijk het vuurwerk als afsluiter. 14, 15 en 16 juli - City of Dance Half juli kan je samen met 14.999 andere festivalbezoekers helemaal losgaan op City of Dance, een festival in Middelburg. Op het programma staan onder andere muziekstijlen als EDM, Hardstyle, Freestyle, Techno. Freddy Moreira, Lil Kleine, D-Rashid, De Sluwe Vos, Dio en Paul Elstak komen naar City of Dance Festival. 21 juli - Domburg Summer Festival Op vrijdag 21 juli vindt de tweede editie van het 'Domburg Summer Festival' plaats bij Café Tramzicht in Domburg. Dave Roelvink, Diaz & Bruno en Sam Blans beloven er een feestje van te maken. 22 juli - FunFest Outdoor Voor de derde keer in Wolphaartsdijk: Funfest Outdoor! Kunst, muziek, theater, visuals en participatie, het is allemaal te vinden op de Kunstwei. 28 en 29 juli - Mosselfeesten Middelburg Ieder jaar rond het einde van juli worden in Middelburg de Mosselfeesten georganiseerd. Een culinair feest waar de Zeeuwse lekkernij centraal staat. Alle cafés en restaurants aan de Vlasmarkt in Middelburg doen mee. 29 juli - WeitjeRock Dit jaar moet De Jeugd van Tegenwoordig de grote publiekstrekker worden van de nieuwe editie van Weitjerock. De rapgroep heeft grote muziekprijzen gewonnen en stond op festivals als Lowlands, Pinkpop en Rock Werchter. En na deze zomer staat ook Weitjerock in dat lijstje. Ook The Subs, Indian Askin, The Sore Losers en Lucas Hamming reizen af naar IJzendijke. Lees ook: De Jeugd moet meer mensen naar Weitjerock trekken 30 juli - Dancetour Goes Na City of Dance nog niet genoeg van deze muziekstijl? Niet getreurd, je kan twee weken later terecht in Goes bij Dancetour! Een gratis toegankelijk dance event met negen edities door heel het land. 30 juli, op de Grote Markt in Goes.