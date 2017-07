Staten willen meer duidelijkheid over exit Perkpolder

Luchtfoto van locatie Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland )

De afgelopen jaren trokken de gemeente Hulst en de provincie samen op bij Plan Perkpolder. Dat is een project waarbij in het gebied rond het oude veerplein een jachthaven, honderden huizen, een hotel en een golfbaan komen. De taken van de provincie (het aanleggen van nieuwe natuur en het verwerven van grond) zitten erop. Daarom wil de provincie het project nu verlaten.

Kritisch

Toch is met de gemeente Hulst afgesproken dat de provincie voor 3,3 miljoen euro garant blijft staan voor het project. Maar Provinciale Staten willen duidelijke afspraken over die garantstelling. Vooral PvdA en SGP zijn kritisch. Zij stellen als voorwaarde voor die garantstelling dat de gemeente Hulst het Plan Perkpolder niet zomaar kan wijzigen. Ook willen Provinciale Staten de garantie dat de gemeente Hulst niet bij de eerste de beste tegenvaller een beroep op de provincie zal doen.

Ongebruikelijk

Verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaat de komende weken verder onderhandelen met Hulst over de garantstelling voor Perkpolder. Hij beloofde Provinciale Staten dat hij een lijst maakt met uitgangspunten voor de onderhandelingen. De snelheid waarmee het besluit moet worden genomen zorgde voor enig ongenoegen bij Provinciale Staten. Het voorstel om uit Plan Perkpolder te stappen is gisteren verstuurd, vanavond werd er over vergaderd en vrijdag moet er al een besluit worden genomen.

De Bat gaf toe dat dit vrij ongebruikelijk is. Toch benadrukte hij dat het nodig is omdat er voor de zomervakantie afspraken moeten worden gemaakt. Komende vrijdag nemen Provinciale Staten een besluit over de exit uit Plan Perkpolder en de garantstelling van 3,3 miljoen euro.