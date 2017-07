Zeeuws onderzoek naar rubber uit paardenbloemen

De paardenbloemen worden geplant. (foto: Charlotte van Sluijs, proefboerderij De Rusthoeve)

Het gaat niet om 'onze' paardenbloem, maar om de Russische variant, die in Kazachstan groeit: de Taraxacum koksaghyz. Samen met de Universiteit van Wageningen wordt in Colijnsplaat gekeken of de paardenbloem geteeld kan worden. "Een heel uitdagend project," zegt Charlotte van Sluijs van de proefboerderij De Rusthoeve. "Het zaaien lukte niet, dus dat hebben we laten doen. We hebben handmatig 200.000 plantjes op een hectare geplant. Volgende week gaan we weer planten. Dit keer met een speciaal daarvoor aangepaste machine."

De wereldmarkt voor rubber is groot. Voor het grootste deel wordt rubber gemaakt in de fabriek, de rest is natuurrubber. Natuurrubber wordt geoogst uit de rubberboom. Die is vooral te vinden op plantages in Azië. Maar plantage-eigenaren kiezen steeds vaker voor palmolie en ook wordt de rubberboom bedreigd door een insect.

De teelt wordt een hele uitdaging, zegt Van Sluijs. "We weten niet wat de paardenbloemen aan bescherming en bemesting nodig hebben. We weten ook niet hoe ver ze uit elkaar geplant moeten worden en hoe we ze moeten oogsten."

Nu levert een Russische paardenbloem maximaal 15 procent latex op. Een hectare levert dan maximaal 200 kilo rubber op. Door veredeling en betere teeltmethodes kan die opbrengst omhoog. Vooral de wortels moeten dikker worden, want daar zit het rubber in. Doel is om 1000 kilo rubber per hectare te oogsten. Dat kan nog wel tien jaar duren.

Het project is tot stand gekomen met Europese steun. In Vlaanderen loopt dezelfde proef. Er is een Europees onderzoeksprogramma, Drive4EU, waaruit een Europese productieketen moet ontstaan voor rubber uit de Russische paardenbloem.