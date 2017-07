Jo de Roo wordt verrast met Janssen en Merckx

De Zeeuwse wielerlegende Jo de Roo werd vanavond verrast door zijn familie en wielervrienden. Achter z'n rug om was er in Wemeldinge een groot feest georganiseerd voor de man die onder meer ooit drie etappes heeft gewonnen in de Tour de France. Want Jo de Roo werd tachtig.

Tot de eregasten in behoorden de twee oud-Tourwinnaars Jan Janssen en Eddy Merckx. Het idee voor een verrassingsfeestje kwam van restauranteigenaar Peter Hoondert. Hij vond dat hij de mijlpaal niet zomaar voorbij kon laten gaan. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes.



