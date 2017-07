Zeeland wordt wakker: paardenbloemen, Perkpolder en Jo de Roo

Goedemorgen! Het is donderdag 6 juli en dit is vanmorgen het nieuws in Zeeland.

Bij proefboerderij de Rusthoeve in Colijnsplaat worden paardenbloemen gekweekt, speciaal voor het maken van rubber. (foto: Charlotte van Sluijs) Russisch-Zeeuwse paardenbloemen Kan een Zeeuwse boerderij het wereldwijde tekort aan natuurrubber oplossen? Proefboerderij De Rusthoeve uit Colijnsplaat gaat het in elk geval proberen. Met Russische paardenbloemen. Lees ook: Zeeuws onderzoek naar rubber uit paardenbloemen Impressie van Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland ) Meer duidelijkheid exit Perkpolder Ze steunen het voorstel van de provincie om uit Plan Perkpolder te stappen, maar willen niet zomaar een garantstelling van 3,3 miljoen euro afgeven. De Provinciale Staten gaven gisteravond tijdens een extra vergadering in het provinciehuis aan meer duidelijkheid te willen. Lees ook: Staten willen meer duidelijkheid over exit Perkpolder Jo de Roo werd woensdag 80 jaar. (foto: Omroep Zeeland) Wielerlegende Jo de Roo werd gisteren 80! Hoewel hij dacht dat hij zijn verjaardag pas dit weekend dit zou vieren, werd hij gisteren verrast door zijn familie en wielervrienden, onder wie Jan Janssen en Eddy Merckx. Lees ook: Jo de Roo wordt verrast met Janssen en Merckx De Oosterschelde met Zeelandbrug (foto: Renata Elenbaas) Het weer De dag begint zonnig en droog. Vanaf vanmiddag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe, die vanuit België over Zeeland trekken. Voor de buien wordt het warm met 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit noordoostelijke richting.