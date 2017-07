Leerlingen bemiddelen zelf bij ruzies

Een kleine ruzie op het schoolplein kan best opgelost worden door de kinderen zelf. Dat is de gedachte achter de lessen 'peer mediation' die op basisschool De Leeuwerik in Lewedorp worden gegeven.

'Peer' is een Engelse term die 'gelijke' betekent. 'Mediation' betekent bemiddelen. Leerlingen krijgen technieken aangereikt om zelf in conflicten tussen leeftijdsgenoten te bemiddelen. Dat doen ze tot op zekere hoogte. Ze moeten niet tussen twee ruziënde groepen springen of een hoogoplopende ruzie proberen te sussen waarin met de meest erge ziektes wordt gescholden. Opfriscursus Groep 7 heeft de les al eens gehad en krijgt een opfriscursus met een speciaal kwartetspel. Zo komt de stof spelenderwijs nog een keer langs. Daarbij leren de kinderen niet alleen een ruzie op te lossen, maar ook te herkennen en dat een ruzie niet altijd slecht hoeft te zijn. Mediationtrainer Leida Franse: "Ruzie is niet verkeerd. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. En het feit dat je het op kunt lossen, maakt het ook minder beladen." Schoolhoofd Herman van de Dries merkt het verschil wat de cursus teweegbrengt. Hij ziet het op het schoolplein. "Een van onze leerlingen heeft het al eens toegepast", legt Van de Dries uit. "Die stapte op een ruzie af en wist hem te sussen. Dat is gewoon erg gaaf."