Zeeuwse stations groeien, behalve in Vlissingen

Station Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen en Vlissingen Souburg zijn gekrompen met respectievelijk een en twee procent.

Net als de jaren ervoor is het station van Goes nog steeds het grootste station van Zeeland met gemiddeld 7198 mensen die hier dagelijks in- of uitstappen. Die populariteit heeft Goes mede te danken aan de busverbindingen naar onder andere Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen.

Gemiddeld aantal in- en uitstappers Zeeuwse NS-stations