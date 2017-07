Erwin Harmes (foto: Omroep Zeeland)

Harmes was de snelste in 31.56'. Hij bleef Huub van Noorden uit 's-Heer Abtskerke bijna veertig seconden voor. Ronnie Overgaauw uit Zoutelande werd derde.



Leonie Ton won bij de vrouwen in 40.40'. Esther Platteeuw van Scheldesport werd op 1.13' tweede. Martine Lust uit Brielle werd derde.