Laatst werd er nog drugs in een container bij Kloosterboer in Vlissingen-Oost gevonden (foto: Omroep Zeeland (archief))

Sinds de vorming van de Nationale Politie heeft de Randstad prioriteit en is het kustgebied van Nederland een ondergeschoven kind. "Drugssmokkelaars weten precies waar onze zwakke plekken zitten", aldus Lonink. Volgens Van der Zwaag wordt maar een klein deel van de drugs onderschept.

De burgemeester van Den Helder uit dezelfde zorgen als de Zeeuwse burgemeesters. Als oplossing willen de drie burgemeesters dat de opsporingscapaciteit wordt vergroot in de kustgebieden. Drugssmokkelaars kiezen volgens hun vaker voor kleinere havens, omdat de pakkans daar kleiner is dan in de haven van Rotterdam.

Speciale officier

Het is niet voor het eerst dat burgemeesters een oproep doen voor meer politiecapaciteit. Vorig jaar maart deden zes Zeeuwse burgemeesters een oproep in het NRC voor meer politiecapaciteit op zowel het land als water. Zij deden die oproep naar aanleiding van het nieuws dat er een speciale officier van justitie was aangesteld om de drugssmokkel aan te pakken.

Zeeland ideaal

Criminoloog Cyrille Fijnaut, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, onderschreef bij Omroep Zeeland al eerder de beweringen die de burgemeesters nu doen. Door strengere controles op Luchthaven Schiphol en in de havens van Rotterdam en Antwerpen is Zeeland volgens hem aantrekkelijker geworden voor drugssmokkel.

Op basis van inspectierapporten die Fijnaut mocht inzien, concludeerde hij dat er in Zeeland te weinig manschappen zijn om de drugssmokkel goed aan te pakken. Fijnaut gelooft daarom ook niet dat een speciale officier van justitie veel effect zal hebben, zonder extra manschappen: "Dan slaat zo'n man geen deuk in een pakje boter."

