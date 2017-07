Roze sprinkhaan nu ook in Biervliet opgedoken

Nadat Dylann van Eijk de sprinkhaan had gefotografeerd, heeft hij hem weer vrijgelaten (foto: Dylann van Eijk)

Nadat hij hem zag, wilde hij het diertje vangen om er een goede foto van te kunnen maken, "maar dat was nog een flinke klus om hem in het bakje te krijgen en er een foto van te kunnen maken". Nadat hij de foto had gemaakt, heeft hij de sprinkhaan weer vrijgelaten.

Vorige week is er ook een exemplaar gevonden in een volkstuin in Grijpskerke. Een roze sprinkhaan is zeldzaam, omdat hij wegens zijn felle kleur snel ten prooi valt aan vogels.

De roze verkleuring van de sprinkhaan is een heel zeldzame verschijning, die ook wel erythrisme wordt genoemd en te vergelijken is met albinisme bij de mens. Het kan een genetische afwijking zijn, maar kan ook veroorzaakt worden door het eten van rood voedsel.

