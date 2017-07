Europa geeft geld voor onderzoek spoorlijn Axel-Zelzate

Rode stippellijn is huidige goederenspoorlijn; groene lijn is het gewenste traject (foto: Omroep Zeeland)

Over een nieuwe spoorlijn wordt al jaren gesproken en de lijn is een hartewens van veel bedrijven op en rond de Axelse Vlakte. Het onderzoek wordt dan ook gezien als een eerste stap naar een sneller goederenspoor.

Het stuk spoor dat nodig is om de Axelse Vlakte met het goederenspoor bij Zelzate te verbinden is acht kilometer lang en kost naar schatting tussen de 50 en 80 miljoen euro. Daarmee lopen de kosten niet uit de pas bij andere spoortrajecten in het land.

Het onderzoek duurt naar verwachting drie jaar.

