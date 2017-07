Komst nieuwe burgemeester Goes uitgesteld

Goes krijgt pas na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe burgemeester. Dat heeft de commissaris van de Koning Han Polman aan de gemeenteraad laten weten. Polman wil in verkiezingstijd graag een waarnemend burgemeester aan het roer die al een aantal maanden is ingewerkt.

(foto: Omroep Zeeland) Begin september vertrekt huidig burgemeester René Verhulst naar Ede. Besloten is nu om de vacature voor de nieuwe burgemeester pas op 1 juni 2018 open te stellen, ruim na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met het voorstel van Polman. Polman gaat in overleg met de fractievoorzitters en wethouders van Goes nu op zoek naar een waarnemend burgemeester. Hij verwacht de eerste gesprekken met potentiële kandidaten nog voor het zomerreces te voeren. De bedoeling is om een waarnemend burgemeester rond de vertrekdatum van de huidige burgemeester Rene Verhulst te beëdigen.