Regen komt te laat voor pootaardappelen

"Het was ook gort- en gortdroog", vertelt de teler. Zijn percelen liggen in een polder die geen toegang heeft tot zoet water en hij kan dus niet beregenen. Dat is al jaren zo, maar met de klimaatverandering in de afgelopen jaren, leidt het steeds vaker tot problemen. "Gemiddeld zitten er nu vijf knollen aan een struik pootaardappelen en dat moeten er bij dit ras zo'n tien tot elf zijn onder ideale omstandigheden."

De pootaardappelen zijn een klein financieel debacle." Theo Buijsse, akkerbouwer uit Biervliet

Door prijsafspraken met afnemers kan Buijsse niet profiteren van een hoge prijs voor een schaarse aardappel. "80 procent is afgedekt door contracten. Er zal hopelijk een kleine prijscompensatie inzitten, maar dat is maximaal tien procent. Dat betekent dus een behoorlijke min op mijn saldo," legt hij uit.

Theo Buijsse uit Biervliet tussen zijn pootaardappelen. (foto: Omroep Zeeland)

Buijsse gaat nader onderzoeken of hij in de buurt toch aan zoet water kan komen. Maar hij ziet ook een oplossing in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. "Daar moeten we extra zorg aan besteden, want gewassen kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen."



De vruchtbaarheid van de landbouwgrond is te beïnvloeden door meer organische stoffen toe te voegen. En daarbij is een te strenge mestwetgeving volgens de teler een probleem. "We hebben kunstmest nodig voor de groei, maar we mogen dat niet voldoende toedienen. Daardoor is het lastig om maximaal te produceren," legt hij uit.



Wat Buijsse betreft moet dit signaal zo snel mogelijk bij de politiek terecht komen. "We zitten op een omslagpunt in de akkerbouw. Zonder maximale opbrengst kunnen wij niet concurreren met onze buurlanden."