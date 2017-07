'Brutale stropersactie' op Schouwen-Duiveland

Faunabescherming heeft aangifte gedaan van een illegale stropersactie, woensdag bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland. Een vrouw liet op klaarlichte dag haar jachthonden enkele grauwe ganzen doodbijten. De vrouw is volgens de politie vaker betrokken geweest bij soortgelijke acties.

De grauwe gans is een beschermde vogel, waar niet op gejaagd mag worden. Ook mogen honden niet loslopen in het natuurgebied wat ook duidelijk op borden staat aangegeven. Getuigen, die het voorval zagen gebeuren, stuurden foto's op naar Faunabescherming. De organisatie heeft de foto's op haar website gezet en noemt het een 'brutale stropersactie'.

Te zien is hoe een terreinwagen stopt bij een natuurgebied. Het lijkt erop dat de vrouw haar hond bewust loslaat. Vervolgens rent de hond het veld in en weet een gans te grijpen en te doden. De vrouw wandelt vervolgens het veld in en raapt de gans op en rijdt ermee weg.

Volgens een woordvoerder van de politie zal de vrouw gehoord worden.