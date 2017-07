Portemonnee blijft leeg bij nieuw duurzaam project

Wethouder Derk Alsema van de gemeente Goes geeft toe dat de riothermie geld kost en voorlopig niet direct geld opbrengt, maar hij wil op de ingeslagen weg blijven. Niet alleen omdat hij duurzaamheid omarmt maar ook omdat er begin februari van dit jaar een handtekening is gezet onder het Zeeuws Energieakkoord.

Dat verplicht de Zeeuwse gemeenten om de woningen in 2045 energie-neutraal te hebben. Dit betekent dat een woning niet meer gestookt wordt op gas en ook niet meer op stroom tenzij dit van zonnepanelen afkomstig is.

En of die komende jaren ook gaan zorgen voor meer geld in de portemonnee is de vraag. Wethouder Alsema is ervan overtuigd. "Als we dit kunnen doorontwikkelen en vaker kunnen toepassen dan is de verwachting dat het voordelig wordt."

In oktober gaat de speciale betonbuis bij Goes de grond in en in de loop van 2018 hoopt de gemeente dan de eerste resultaten te kunnen zien. Wat de kosten van het hele project zijn wil de gemeente nog niet zeggen omdat allerlei bedrijven belangen hebben en het noemen van bedragen kan voor het ene bedrijf gunstiger zijn dan voor het andere.

