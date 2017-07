Zeeland Seaports bevestigt gesprekken containerkade Thermphos

Zeeland Seaports (foto: Omroep Zeeland)

Kramer Group

De toonaangevende partij waarover Zeeland Seaports praat, zou de Kramer Group uit Rotterdam zijn. Het bedrijf heeft in de Rotterdamse Waal-/Eemhaven en op de Maasvlakte al een depot voor containers en een kade. Ook zit Kramer in de reparatie en het onderhoud van containers.

Met zo'n containerkade zou een langgekoesterde wens in de Zeeuwse havens in vervulling gaan. Nu zijn er nog nauwelijks mogelijkheden om containers te laden en te lossen.

Eerdere plannen voor een grote Westerschelde Containerterminal (WCT) van ruim twee kilometer lang, liepen na een jarenlange procedure op niets uit. Die kade had moeten komen op de oevers van het Kalootstrand, bij de kerncentrale. Deze WCT sneuvelde bij de Raad van State, onder meer vanwege de natuurwaarde van het strand.

Ook plannen van Verbrugge Terminals om in de haven een Verbrugge Containerterminal te maken, zijn tot nu toe nog niet van de grond gekomen.

De containerkade die nu mogelijk komt, is niet van de grootte van een WCT, hebben bronnen eerder al aan Omroep Zeeland gemeld. De kade is eerder bedoeld voor kleinere vrachtschepen, dan de containerreuzen waarvoor de WCT bedoeld was. Bij de nieuwe, kleinere containerkade kunnen ook binnenvaartschepen hun containers laden en lossen. Havenbeheerder Zeeland Seaports wil geen toelichting geven, maar zegt op haar site dat ze de komende drie maanden nodig heeft voor gesprekken met de kandidaat. "Gedurende deze gespreksperiode van naar verwachting drie maanden, kunnen we om redenen van vertrouwelijkheid geen nadere informatie naar buiten brengen," staat er te lezen.

Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Thermphos

De containerkade komt aan de randen van het Thermphos-terrein, aan de oever van de Westerschelde in Vlissingen-Oost. Die gronden zijn minder vervuild is dan de rest van het terrein waar giftig fosforslib, asbest en radio-actief materiaal ligt. De sanering van het vervuilde terrein kan oplopen tot ruim 170 miljoen euro. Tussen grondeigenaar Zeeland Seaports en de provincie Zeeland, die de rol van toezichthouder heeft, is een stevige ruzie uitgebroken over wie welk deel van de sanering gaat betalen. Het kabinet wees vorige week oud-PvdA leider Diederik Samsom aan als bemiddelaar in dit conflict.