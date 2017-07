Toeristen pompen ruim anderhalf miljard in Zeeuwse economie

Toeristen gaven vorig jaar ruim 1,6 miljard euro uit in Zeeland. Dat geld werd als volgt besteed: (foto: Kenniscentrum Kusttoerisme )

17.768.000 overnachtingen

De groei is vooral te danken aan een lichte stijging in het aantal overnachtingen. Het Kenniscentrum telde er vorig jaar ruim 17,7 miljoen in Zeeland. Daar tegenover staat wel dat de bestedingen per persoon per nacht licht zijn gedaald.

Toeristen besteden hun geld vooral in de horeca. Op de tweede plek staan de winkeliers die in 2016 388 miljoen euro verdienden aan toeristen. De rest van het geld ging op aan overnachtingskosten, entreekaartjes voor attracties en vervoer. In totaal zijn er in Zeeland meer dan 16 duizend mensen werkzaam in de recreatiesector, wat neerkomt op bijna één op de tien Zeeuwse banen.