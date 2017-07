Scholieren maken 'wereldreis' door Middelburg

Eén van de plekken waar de leerlingen op bezoek gingen, was het asielzoekerscentrum. Voor veel van de brugklassers een plek waar zij nog nooit zijn geweest. Volgens Marjolein Felius van 'Stichting Maak De Switch' is het belangrijk om de scholieren zulke plekken te laten zien. "De leerlingen geven zelf ook aan dat ze daar nog nooit zijn binnengestapt, terwijl het centrum en de mensen die daar wonen toch onderdeel zijn van Middelburg."

Culturen

Naast het asielzoekerscentrum werden ook andere gebouwen bezocht die een cultureel verhaal hebben. Volgens Felius laat dat zien dat Middelburg een 'wereldstad' is. "Ik heb zelf vanmiddag verhalen gehoord over de opbouw van de Middelburgse synagoge na de oorlog, maar ook over de geschiedenis van de Molukken. Dat was in een verzorgingstehuis waar veel Molukse mensen wonen. Zo merk je hoe Middelburg door de jaren heen is beïnvloed door verschillende culturen."