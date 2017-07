'Zoet water is echt hot, zeker nu het steeds droger wordt'

Op veel percelen in de buurt van Rilland stonden de sproeiers de laatste weken bijna non-stop aan. Omdat het beregenen arbeidsintensief en kostbaar is, worden alleen de aardappelen en uien in droge perioden om de zoveel dagen beregend. "Je kiest de percelen uit die het meest rendabel zijn. Graan doe je bijvoorbeeld niet", legt Wim van Gorsel van land- en tuinbouworganisatie ZLTO Oost-Zuid-Beveland uit.

Minder verdroging

Het water komt al 25 jaar via het Spuikanaal de Reigersbergse Polder en de Eerste Bathpolder in. Ongeveer 1100 hectare land wordt voorzien van zoet water. "Het niveau van de sloten is in de zomerperiode veel hoger en dat zorgt er voor dat er al veel minder verdroging is van het land. Daarnaast gebruik je bij deze droogte beregening zodat de gewassen extra water krijgen" vertelt Van Gorsel. "Het water wordt door toedoen van de klimaatverandering steeds belangrijker. We kunnen het hier niet meer missen".

Deze aardappelen staan er goed bij, dankzij beregening (foto: Omroep Zeeland)

Er gebeurt heel veel op het gebied van zoet water. Het is hot." Wim van Gorsel, voorzitter ZLTO Oost Zuid-Beveland

De beregende gewassen van Van Gorsel zelf staan er redelijk bij. "Het geeft zeker een voordeel ten opzichte van boeren die niet kunnen beregenen", zegt de ZLTO voorzitter. "Maar veel telers hebben contracten met afnemers, dus in de prijs heb je er geen profijt van. Toch zorgen meer kilo's er wel voor dat dit jaar geen strop wordt."

Steeds droger

Volgens Van Gorsel is de Zeeuwse landbouwsector volop bezig om te zorgen dat meer Zeeuwse akkerbouwers toegang tot zoet water krijgen. "De provincie, het waterschap en de ZLTO hebben vorig jaar met een helikopter over de hele provincie gevlogen om te kijken waar er zoet water in de bodem zit. Maar ook op Walcheren zijn er projecten met kreekruggen. Er gebeurt heel veel op het gebied van zoet water. Het is hot. En dat is nodig, ook nu het steeds droger wordt", besluit hij.