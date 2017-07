Het beste Zeeuwse strandpaviljoen staat in Cadzand (foto: Omroep Zeeland)

Het Cadzandse Dok 14 mag zich dit jaar het beste strandpaviljoen van Zeeland noemen. Het paviljoen, dat deze week ook haar eenjarig jubileum vierde, liet de andere 98 Zeeuwse paviljoens achter zich. De uitslag werd vandaag bekendgemaakt door organisator Strand Nederland in Scheveningen.

Via internet konden mensen stemmen op hun favoriete strandtent. Daaruit werd per categorie een top tien samengesteld. Deze paviljoens werden door zogeheten 'Mystery Guests' bezocht. Zij zijn vervolgens met de jury in conclaaf gegaan en hebben de winnaars gekozen.

Twee Zeeuwse winnaars

De jury was vol complimenten over het strandpaviljoen in Cadzand en roemde de uitstraling, sfeer, kwaliteit van eten en samenwerking tussen keuken en bediening.

Het Cadzandse paviljoen was niet het enige Zeeuwse strandpaviljoen dat in de prijzen viel, Beachclub Perry's won vandaag de titel 'Schoonste Strandpaviljoen van Nederland'. Vorig jaar kreeg deze strandtent aan de Brouwersdam de titel 'Beste Strandpaviljoen van Zeeland 2016'.