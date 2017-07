Live: Festival Onderstroom van start

Straattheater, muziek, dans en foodtrucks. Vlissingen staat dit weekend in het teken van Festival Onderstroom. Vanavond is het festival geopend. Volg de opening van het festival via de Facebookpagina Uit in Zeeland en via Twitter.

Voor de tweede keer op rij wordt het festival op de boulevard bij Hotel Britannia georganiseerd, maar ook in de binnenstad van Vlissingen is van alles te doen. Vorig jaar organiseerden cafés en restaurants - nadat Onderstroom naar de boulevard besloot te verhuizen - een eigen festival in het centrum.

Dat is dit jaar niet nodig. "We hebben dit jaar op zaterdag ook in de binnenstad allerlei voorstellingen geprogrammeerd", vertelt organisator Onno Bakker van de Cultuurwerf. "We willen dat ons festival op bijzondere plekken in Vlissingen plaatsvindt. Dat is soms op de Groene Boulevard, soms in de binnenstad en soms waar we nu staan bij Boulevard Evertsen." Op die manier probeert de organisatie elk deel van Vlissingen aan de beurt te laten komen.

Festival Onderstroom 2016

Het festival duurt tot en met komende zondag.