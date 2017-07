Proef: Diploma mbo al op het vmbo

De eerste acht leerlingen, die diploma MBO-1 halen op het VMBO (foto: Omroep Zeeland)

Meer keuze

Dat project heeft een succesvol proefjaar achter de de rug en gisteravond kregen de eerste acht leerlingen hun diploma. Geen vmbo-diploma, maar alvast een mbo-diploma niveau 1. Hiermee heeft de leerling op het mbo kiezen uit een hele serie opleidingen mbo-niveau 2.

Wim van Doornik van Scalda: "Het nadeel van het bestaande traject was dat je per se in de richting waarin je afstudeert van het vmbo ook verder moet in het vervolgonderwijs zoals het mbo. Als het dan niet lukt in die richting heb je niks. Dan zaten de leerlingen thuis zonder diploma. Dat is uitval, voortijdig schoolverlaten. Maar nu is het zo dat je met het diploma mbo niveau 1 nog alle kanten op kunt."

Komend schooljaar 2017-2018 wordt deze mogelijkheid ook aangeboden door de volgende scholen: CSW, Nehalennia SSG, Scheldemond College, Pontes Het Goese Lyceum, Calvijn College, De Rede, Zeldenrust-Steelant College, Reynaertcollege en Zwin College.