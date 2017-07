Onweer in Zeeland levert mooie plaatjes op

Daar was 'ie dan: de langverwachte regen. Maar de druppels brachten meer met zich mee: de buien gingen - op sommige plekken in Zeeland - gepaard met stevig onweer. Buiten zitten zat er vanavond niet in, mooie filmpjes en foto's van donkere luchten en bliksemschichten wel. Een greep uit de foto's en filmpjes van Zeeuwse bodem.

Dreigende wolken boven Nieuwvliet: en in Zierikzee: De eerste bliksemschicht werd in Breskens vastgelegd. Iemand een schone onderbroek voor Stefan in Middelburg? In Westkapelle vielen flinke hagelstenen: In Domburg zagen ze de bui al hangen. Ook in Goes was het de moeite. Op een andere plek aan de Westerschelde was het eerder op de dag stukken zonniger: Dreigende wolken boven de Westerschelde (foto: Ron Schrier (Flickr Omroep Zeeland)) Zelf een mooie foto gemaakt? Heb jij een mooie foto gemaakt van het onweersgeweld van vanavond? Stuur het in via: http://www.omroepzeeland.nl/verzeeuwigdupload