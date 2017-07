CZ: 'Meer van samenwerking ziekenhuizen verwacht'

Slotbijeenkomst commissie toekomstige zorg (foto: Omroep Zeeland)

Kloof

Directeur Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ geeft toe vooraf te hebben verwacht dat de kloof tussen beide ziekenhuizen minder diep zou zijn. Wel is hij blij dat de ziekenhuizen er financieel nu beter voorstaan dan twee jaar geleden.

De zorgverzekeraar heeft er samen met de provincie de afgelopen jaren flinke druk op gezet. Maar tot verregaande samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen is het desondanks niet gekomen. Wel is er tevredenheid over de kleine stapjes die zijn gezet.

Mij is de Westerschelde dieper gebleken, dan ik had gedacht. Het lijkt toch heel moeilijk te zijn." Wim van der Meeren, zorgverzekeraar CZ

Het was de bedoeling dat de ziekenhuizen complexe behandelingen, zoals blaaskanker, onderling zouden verdelen. Zo zou ook die zorg in Zeeland behouden kunnen blijven.

Teleurstelling

De twee Zeeuwse ziekenhuizen hebben vorig jaar wel afgesproken om de zorg voor andere disciplines, zoals borstkankerpatiënten, kankerpatiënten en hartpatiënten gezamenlijk te organiseren. De noodzaak om op deze terreinen te blijven samenwerken en om deze te verdiepen zien de twee Zeeuwse ziekenhuizen wel.

Dat er niet meer inzit, stelt teleur. Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) uitte zijn teleurstelling op de slotbijeenkomst donderdag hardop: "Er had veel meer in gezeten".

Ook demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid dringt aan op voortzetten van de samenwerking. In een videoboodschap sprak zij de genodigden van de slotbijeenkomst toe. Zij is tevreden over de gesprekken die van de grond zijn gekomen. "Er is geen nieuwe commissie nodig, dat verdient een compliment", maar voegt ze eraan toe: "U weet het allemaal: Het is niet klaar. Zonder samenwerking gaat het niet."

Brieven

De vijandige sfeer van twee jaar geleden is verdwenen, stelt voorzitter Eke van der Veen van de Commissie Toekomstige Zorg. Het onderlinge contact is verbeterd. Zo worden er geen afstandelijke brieven meer naar elkaar geschreven. Van der Veen heeft zich vaak hardop afgevraagd: "Waarom bellen mensen elkaar niet?" Dat het wantrouwen grotendeels is verdwenen en dat de partijen nu on speaking terms zijn, stemt tevreden.

De commissie die de samenwerking 'als een buitenboordmotor' heeft aangezwengeld, houdt op te bestaan. Op een lager pitje komt er een voortzetting in de vorm van een 'regieplatform'. Er wordt nog over nagedacht hoe dat eruit gaat zien. CZ en provincie geven aan de zaken goed te blijven volgen.

