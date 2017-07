Zeeland wordt wakker: Zorg, woontoren en onweer

Slotbijeenkomst commissie toekomstige zorg (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse zorg

De samenwerking tussen de twee Zeeuwse ziekenhuizen is niet echt van de grond gekomen. De Commissie Toekomstige Zorg, die speciaal voor dat doel was opgezet, is dan ook teleurgesteld. De commissie houdt volgens plan nu op te bestaan.

Artist impression Kruittoren Tholen (foto: Gemeente Tholen)

Woontoren

Tholen krijgt een woontoren. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de bouw van de toren met zes verdiepingen, met een penthouse en een torentje erop. De oppositie stemde tegen. Eerder zeiden insprekers dat de toren bij de entree van het stadje te groot en te hoog was en er niet zou mogen komen.

Eerste leerlingen die diploma MBO-1 halen op het VMBO (foto: Omroep Zeeland)

Diploma

Je mbo-diploma niveau 1 al op het vmbo in ontvangst nemen. Middelbare beroepsopleiding Scalda deed het afgelopen jaar een proef om soepel doorstromen van vmbo naar het mbo te bevorderen.

Dreigende wolken boven de Westerschelde (foto: Ron Schrier (Flickr Omroep Zeeland))

Onweer

Het was gisteravond op sommige plekken in Zeeland flink raak met het onweer. Het leverde wel een hoop mooie foto's en filmpjes op...

Onweersbui boven de Noordzee bij Cadzand-Bad (foto: Anja van Ast)

Het weer

Het is vandaag vrij zonnig en droog. Met een matige westelijke wind wordt het vanmiddag 22 graden op de stranden tot 26 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Ook vanavond is het nog lang helder en warm. In de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking wat toe. Het wordt niet kouder dan een graad of 16. Morgen wisselen wolkenvelden en perioden met zon elkaar af. Het is droog en met een naar noordwest draaiende wind wordt het 22 tot 25 graden. Zondag is er meer bewolking aanwezig, maar blijft het tot de avond droog. De temperatuur stijgt dan tot maximaal 24 graden.