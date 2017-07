Joehoe, de Lamaketta's zijn terug! Deze nummers ken je vast nog wel

Om het geheugen een beetje op te frissen hebben we vier nummers kort achter elkaar gezet:

Het begin van de Lamaketta's

Begin jaren '90 speelt zanger Maikel Harte samen met gitarist Donny Benjaminsz zelfgemaakte nummers. Later krijgt het duo versterking van twee andere muzikanten. Na een stille periode, komen de Lamaketta's in 2002 weer bij elkaar. De bezetting bestaat naast Maikel Harte en Donny Benjaminsz uit bassist Jean Paul Harreman, toetsenist Arno Francke en drummer Friso van Wijck.

Ik lihg blèrend op de hrond mee drie tanden in m'n vel. Dat diet-ie anders nooit mao bie mie net wel." Biet-Ie Akum Aai, De Lamaketta's (2004)

Eerste cd

In 2004 brengen de Lamaketta's in eigen beheer de cd Bietie Akumaai??? uit. Op de cd staan vijf nummers, waaronder de titeltrack Biet - Ie Akum Aai en Joehoe.

Cd's van de Lamaketta's (foto: Omroep Zeeland)

Een jaar later wordt onder hetzelfde label de cd Pak me Noe! uitgebracht. Een uitgebreider album met veertien nummers, waaronder Zeeuws Meisje, Wa Ei Jie Mee Je n' Haor Hedaon en de klassieker Kapitein Rooibos. Het album is opgenomen in de studio van Paskal Jakobsen.

Weet je wat me schoon zou liek'n, Dat ik is onder je rok mocht kiek'n. Ik èht wel horen, maar nooit geloofd. Ei jie daor net zulke spiegels als op je n'hoofd?" Zeeuws Meisje, de Lamaketta's (2005)

Joehoe!

In 2006 brengen de Lamaketta's het nummer Joehoe als single uit. In een iets ander jasje; het wordt een tropical edition. De single wordt veel verkocht en zou op basis van verkoopcijfers hoog in de hitlijsten moeten komen. De Top 40 besluit het nummer niet in de lijst op te nemen, omdat de verkoop te regionaal zou zijn. Het nummer staat vervolgens wel vijf weken in de tipparade.

Videoclip van Joehoe!

Klassieker kapitein Rooibos

Hoewel de Lamaketta's met Joehoe op landelijke radiostations te horen waren, is Kapitein Rooibos misschien nog wel bekender. Het nummer is in 2005 uitgebracht, maar is tot op de dag van vandaag één van de bekendste nummers in het Zeeuwse dialect.

Kapitein Rooibos riep, in alle vroegte, voor de kust van Japan, aan z’n twee dappere mannen_ Jo, Ko, haamaa! De andere ochtend werd het Japanse dorp Yokohama naar dit bevel vernoemt.­ Tegenwoordig wonen er 14 miljoen.­" Kapitein Rooibos, de Lamaketta's (2005)

Het einde van de Lamaketta's

Eind 2006 gooien de Lamaketta's het bijltje erbij neer. Het laatste optreden van de band is eind 2006 in het Scheldetheater. De band laat weten dat het geintje uit de hand is gelopen. Maikel Harte trekt naar eigen zeggen het boetekleed aan: 'Ik was het beu. Toen we begonnen waren we jong en zaten we op school. Later een baan in de advocatuur, m'n vrouw ontmoet. Ik vond het veel worden.'

Lamaketta's blijven populair

Ook na het bestaan van de Lamaketta's, blijft de band populair onder Zeeuwen. Bijna ieder jaar staat de band met drie noteringen in de Zeeuwse Top 40: Kapitein Rooibos, Joehoe en Zeeuws Meisje. Het populairst is Kapitein Rooibos, met bijna ieder jaar een top 5-notering.

Kapitein Rooibos in de Zeeuwse Top 40

Jaar Notering 2007 3 2008 2 2009 3 2010 3 2011 3 2012 6 2013 4 2014 4 2015 5 2016 3 2017 3

En nu?

De bandleden wonen verspreid door Nederland, waardoor ze geen nauw contact meer hebben. De meeste Lamaketta's zijn afgestudeerd aan het Conservatorium en nu nog actief in de muziek. Friso van Wijck is als drummer actief op podia binnen en buiten Nederland. Daarnaast geeft hij les op de muziekschool. Pianist Arno Francke heeft tijdens optredens gespeeld met artiesten als Toots Thielemans, Astrid Nijgh en Babette van Veen. Donny Benjaminsz, Jean-Paul Harreman en Friso van Wijck speelden tot 2014 in de bluesband Jive For Your Life.

Tante Tiny was ongelukkig, m'n oom keek niet naar haar om. Want ze is gries als een duuf en ome Jan die valt op blond. Op een goeie morgen, ze pakt een fles peroxide. Noe is ze geel als een kanarie, noe moet-ie wel weer kieken." Wat ei jie mee je n'haor hedaon, de Lamaketta's (2005)

Maikel Harte is advocaat en daarnaast bijna wekelijks actief in zijn minitheater. Hij geeft rondleidingen op de Kapitein Rooibosroute in Terneuzen. Ieder jaar geeft hij een eindejaarsshow in de Zeeuwse theaters.

Eindejaarsshow Maikel Harte

Nog één keer live

Na elf jaar geven de muzikanten van de Lamaketta's weer een optreden. Op zaterdag 8 juli kun je de band nog één keer bewonderen, om 22.30 uur op Festival de Ballade. Het festival wordt gehouden op het Kopje van Kanada, aan de Nieuwe Neuzenweg in Hoek.