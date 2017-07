Agenten niet vervolgd voor schieten Kloetinge

Verwarde man in Kloetinge in been geschoten (foto: HV Zeeland)

Stappen

Zo is er eerst met de verwarde man gepraat, is er een politieonderhandelaar aan te pas gekomen en later twee keer pepperspray gebruikt omdat de man volgens de politie een bedreiging bleef. Toen hij ook daar niet op reageerde loste de politie waarschuwingsschoten die ook niets uithaalden. Toen de man alsnog met een mes op de agenten afliep heeft een van de politiemensen de man in zijn knie geschoten. Het OM ziet dat als noodweer.

De verwarde man trok de aandacht van buurtbewoners toen hij met een mes op een dak stond. De man had volgens een buurvrouw destijds al eerder problemen. Ze zei toen dat de ouders van de man al vaak om hulp hadden gevraagd.

Vervolging

De man die in zijn been werd geschoten moest zich later voor de rechter verantwoorden voor bedreiging van zijn vader, moeder, een van zijn buren en de twee agenten. De verdachte is hier niet voor veroordeeld, maar in plaats daarvan in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.

