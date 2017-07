Blikseminslag zorgt voor schade in Zeeland

Blikseminslag zorgt voor schade in Zeeland (foto: Jean-Paul van Kranenburg)

Het onweer zorgde gisteren voor een waar luchtspektakel in Zeeland. In Middelburg waren ze er minder blij mee. Daar zorgde een blikseminslag voor schade aan tv's en computers. Bij ZLM Verzekeringen in Goes kwamen meerdere meldingen uit het centrum van Middelburg.

De buienlijn die over Breskens, Vlissingen en Middelburg trok, zorgde voor keiharde klappen. In Breskens en Middelburg zorgden blikseminslagen voor schade. "We hebben in totaal 21 meldingen van bliksemschades in Zeeland binnen gekregen," zegt Edwin Goetheer van ZLM Verzekeringen. Vooral Middelburg "Opvallend was dat de meeste uit Middelburg kwamen, zeven in totaal. De schademeldingen kwamen uit hetzelfde gebied en betroffen vooral kapotte aardlekschakelaars, televisies, routers en computers." In totaal kwamen 30 meldingen van water- en bliksemschades in Brabant en Zeeland binnen.