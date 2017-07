Provincie trekt geld uit voor snel internet

De provincie Zeeland trekt 370.000 euro uit voor snel internet in het buitengebied. Het geld komt in een zogenoemd breedbandfonds om bedrijven een financieel steuntje in de rug te geven bij het bouwen van netwerken.

Clinge in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Otto Vosveld) Er zijn volgens Impuls Zeeland - de beheerder van het fonds - al verschillende initiatieven voor snel internet in het buitengebied, maar het daadwerkelijk bouwen van de netwerken kost veel geld. Veel van de initiatiefnemers beschikken niet over die financiële mogelijkheden. Een speciale commissie van deskundigen moet het komende half jaar de verschillende initiatieven beoordelen of ze in aanmerking kunnen komen voor een lening uit het fonds. Ze moeten in ieder geval genoeg abonnees hebben voor hun snelle internetverbinding.