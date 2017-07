Zeeuwse delegatie naar EK mountainbike

Milan Vader is een van de vijf Zeeuwen op het EK in Italië (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen op EK mountainbike

bondscoach: Gerben de Knegt Anne Terpstra (afkomstig uit Zierikzee) elite vrouwen Milan Vader (Middelburg) belofte mannen Mick van Dijke (Wissenkerke) junior mannen Tim van Dijke (Wissenkerke) junior mannen Zoë Mulder (Heinkenszand) junior dames

Het Europees kampioenschap zou eerst in Turkije georganiseerd worden. Meerdere landen dreigden met een boycot vanwege veiligheidsredenen, waardoor het evement naar Italië verplaatst is. Het EK wordt van 27 tot en met 30 juli gehouden in Darfo Boario Terme (provincie Brescia).



Bondscoach Gerben de Knegt laat via de website van de KNWU weten dat hij podiumkansen ziet bij de junioren en beloften. "Milan Vader hoort bij de wereldtop bij de beloften mannen en de broers Van Dijke hebben zich dit seizoen internationaal bewezen."