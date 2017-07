Visser bezorgd over toekomst puls: 'We jassen echt geen 380 volt over de bodem!'

''Het merendeel van mijn werkzaamheden doe ik met de puls'', vertelt Caljouw. ''Als ik dat niet meer zou kunnen doen zou dat verschrikkelijk zijn.'' Pulsvissen is een speciale manier van vissen, waar elektriciteit bij wordt gebruikt in de vorm van kleine schokjes. Volgens Caljouw is dat zonder risico: ''Het is veilig en het is maar een heel klein schokje, zodat de vissen heel even opgeschrikt worden van de bodem, niks ernstigs. Er is alleen nog te weinig onderzoek naar gedaan, daarom zien nog niet alle politici in Brussel het zitten.''

Jaloezie en afgunst

Daarnaast kan het volgens de visserman uit Arnemuiden ook misgaan in het Europees parlement, omdat niet alle landen elkaar het succes in de visserij gunnen. ''Landen zoals Frankrijk en Denemarken staan nog niet achter het pulsvissen. Waarom is niet bekend, maar in onze ogen is het jaloezie en afgunst. Dat is helemaal niet nodig, want het is een duurzame visserij. Helemaal afgeschaft zal het nooit worden, denk ik, maar de kans dat restricties worden opgelegd, is nog altijd groot.''

Een visnet van Cas Caljouw (foto: Omroep Zeeland)

Cas Caljouw vindt het vreemd dat er kritiek is op het gebruik van de puls. ''Eigenlijk zou Brussel ons moeten feliciteren'', zegt hij. ''Omdat we zo veel vernieuwen in ons vak.'' Daarom is hij ook, samen met een grote groep andere vissers, begonnen met het registreren van zijn vangst en manier van werken. ''Ik begrijp wel dat ze bewijzen willen zien, dat deze manier van werken goed is. Die bewijsstukken en onderzoeken willen we ze geven.''

Krachtig geluid

De gemeenteraad van Middelburg heeft zich afgelopen maandag ook uitgesproken over het pulsvissen. De raad steunt het pulsvissen en roept het college op om zich aan te sluiten bij andere Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten. Samen zouden ze een krachtig geluid kunnen laten horen voor behoud van de pulsvisserij.

Het Europees Parlement heeft nog geen definitief besluit genomen over het vissen met de puls. De verwachting is dat dit begin volgend jaar gebeurt.