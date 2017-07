The Brightt en Gork A27 op 'Jonge Wolven' (foto: The Brightt)

Twee Zeeuwse bands doen mee aan de wedstrijd Jonge Wolven in Gent. The Brightt en Gork A27 gaan met 16 Belgische bands de strijd aan op de Gentse Feesten. Hoofdprijs is een concert op het grote podium van Sint-Jacobs tijdens de volgende editie van de Gentse Feesten.

The Brightt - Not For Me

Artistieke grens

De wedstrijd begon in Vlaanderen, maar richt zich sinds 2015 op heel België. De organisatie stelt daarmee de 'absurde artistieke grens tussen Vlaanderen en Wallonië' aan de kaak en hoopt op een betere uitwisseling van muzikaal talent en knowhow over de taalgrens heen. Dit jaar stond de inschrijving voor het eerst ook open voor bands uit Zeeland.

Zeeuwse Belofte

The Brightt is een bluesrock/funk-band uit Zeeuws-Vlaanderen. In maart dit jaar verscheen de debuut-EP Evidence. Via winst van bandcompetitie Steenworp plaatste de band zich voor de finale van De Zeeuwse Belofte, die ze prompt wisten ze winnen.

Gork A27 - Happy Happy Joy Joy

Gork A27 komt ook uit Zeeuws-Vlaanderen. De muziek is een mix van alternatieve rock, jazz en progressieve muziek. De band nam vijf jaar geleden deel aan bandcoachingstraject PopAanZee en speelde dat jaar ook op Concert at SEA.

Gentse Feesten

In totaal zijn 18 artiesten geselecteerd om op te treden op het Trefpunt Festival bij het Baudelohof / Walter De Buckplein tijdens de Gentse Feesten. The Brightt speelt op 20 juli, Gork A27 een dag later. De winnaars worden op 24 juli bekend gemaakt.