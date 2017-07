Discussie subsidie Concert at Sea 'weer vol op het orgel'

De discussie over de provinciale subsidie voor Concert at Sea is opnieuw opgelaaid. Tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten stelde de SGP dat financiële steun onnodig is omdat het evenement op de Brouwersdam uitstekend op eigen benen kan staan.

Concert at Sea (foto: OZ) "Als ik met mijn vrouw een plant koop bij het tuincentrum en er staat op het etiket dat de grond voldoende mest bevat, dan geef ik die plant ook geen extra Pokon", zei SGP-Statenlid Ad Dorst. Concert at Sea maakt zonder subsidie ook winst, dus hoeft er wat hem betreft geen financiële steun van de provincie naar toe. De provincie geeft 52.000 euro subsidie aan het tweedaagse muziekspektakel op de Brouwersdam. Dat geld komt uit het potje 'Zichtbaar Zeeland'. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu gaat het om een klein bedrag, waarmee Zeeland op een geweldige manier op de kaart wordt gezet. Grap De SGP reageerde dat Zeeland ook zonder de provinciale subsidie wel op de kaart wordt gezet. De partij ziet liever dat het geld anders wordt besteed. Gedeputeerde De Reu reageerde met een grap: "Ik concludeer dat de discussie over de subsidie aan Concert at Sea weer vol op het orgel is. En dan op hele noten."