Provincie zoekt oplossing voor 'Bredabus'

(foto: Omroep Zeeland)

D66 in Provinciale Staten is bezorgd over de problemen met de buslijn. Tijdens een Statenvergadering vroeg Statenlid Patricia van Veen verantwoordelijk gedeputeerde Van der Maas om in actie te komen. Van der Maas erkent de problemen met de Bredabus. Volgens hem is het moeilijk de dienstregeling overeind te houden, omdat er met name in het centrum van Antwerpen en in het centrum van Breda veel vertraging ontstaat.

Reistijd

Maar de gedeputeerde onderstreept ook het belang van de buslijn tussen Hulst en Breda. Daarom onderzoekt hij nu drie alternatieven. Als eerste wordt gekeken of de dienstregeling kan worden aangepast. Daardoor zou de reistijd tussen Hulst en Breda wel langer worden.

Een ander alternatief is om het traject te wijzigen en de bus door de Liefkenshoektunnel te laten rijden. Maar ook dat zou voor een langere reistijd zorgen. Ten slotte wordt gekeken of de bus via Goes naar Breda kan rijden en niet meer via Antwerpen.

Van der Maas verwacht na de zomervakantie duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de Bredabus.