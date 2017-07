Provincie blij dat ze van Perkpolder af is

Artist impression van locatie Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland )

De opluchting zit hem vooral in de financiële risico's die de provinciale politiek in het project ziet. Statenlid Anton van Haperen van de PvdA zei die risico's zelfs ongewenst groot te vinden. Wel vraagt hij zich af waarom Hulst het project wel wil doorzetten. Ook Rutger Schonis van D66 wond er geen doekjes om: "Ik ben blij dat we van de risico's van Plan Perkpolder zijn verlost."

Alleen de SP is het er niet mee eens dat de provincie uit Plan Perkpolder stapt. De partij vindt dat het besluit met veel te grote haast is genomen. Afgelopen dinsdag kwam het dagelijks provinciebestuur met het voorstel en dezelfde week moesten Provinciale Staten al een besluit nemen.

Ook zet de SP vraagtekens bij de reden die het provinciebestuur gebruikt om uit Perkpolder te stappen. Deze week werd gezegd dat de taken van de provincie - grondverwerving en en het aanleggen van nieuwe natuur - erop zitten. Nu het project in de uitvoeringsfase komt, zegt de provincie de gemeente Hulst niet in de weg te willen zitten.

De SP vraagt zich af of dat de echte reden is of dat er misschien andere overwegingen ten grondslag liggen aan het besluit. Volgende week beslist de gemeenteraad van Hulst of de gemeente het project nu in haar eentje gaat uitvoeren.

Lees ook: