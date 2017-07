Zeeuwse werkvloer mag wel wat gevarieerder

Benadeeld

Bij arbeidsmarktdiscriminatie worden mensen met verschillende achtergronden benadeeld. Dit zijn dus niet alleen de mensen met een andere culturele achtergrond, een donkere huidskleur of een andere achternaam. Maar het gaat ook om ouderen, jongeren, mensen met een beperking, vrouwen, religieuze mensen of mensen die lhbt zijn.

'Diversiteit loont'

Het doel van de campagne 'Diversiteit Loont!' is om Zeeuwse bedrijven te stimuleren hun personeelsbestand eens kritisch te bekijken en te letten op de achtergrond van de mensen. Het project wil bewustwording kweken, maar ook wijzen op de meerwaarde van werknemers van allerlei pluimage in je bedrijf. Dat leidt volgens onderzoek namelijk tot meer creativiteit en een betere sfeer.

De initiatiefnemers hebben zichzelf ten doel gesteld dat in de komende twee jaar minimaal tien bedrijven een 'Charter Diversiteit' ondertekenen. Daarmee geven ze aan dat ze bereid zijn om te kijken naar de verscheidenheid onder hun werknemers en hier eventueel wat aan te doen.

Diversiteit op de werkvloer (foto: Omroep Zeeland)

De meeste meldingen die bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland binnenkomen, gaan over over discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowel landelijk als in Zeeland rond de dertig procent van alle meldingen. De meeste klachten gaan over werving en selectie waarbij leeftijd, ras of geslacht een rol spelen.