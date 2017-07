Sealander moet Zeeuwse eer in Monaco verdedigen

Vanmorgen zijn de laatste aanpassingen nog aan de boot gedaan. Bij de vorige testronde bleek namelijk dat de tandwielen aan vervanging toe waren. "We hebben nu ook reserve bij ons, dus we zijn er klaar voor", vertelt Hasmik Zakarjan die de zonneboot bestuurt.

Zonnepanelen en accu's

De boot lijkt op een lange, brede kano met daarop drie zonnepanelen. Achterin zitten ook nog accu's die de energie van de panelen op slaan. In 2010 werd de boot voor het laatst gebruikt. "We hebben hem nu opgelapt, voorzien van betere en lichtere panelen, waardoor we harder kunnen", vertelt projectleider Dick Heineke.

Hasmik Zakarjan vaart door de haven van Vlissingen met de zonneboot Sealander (foto: Omroep Zeeland)

In Monaco doet Hasmik Zakarjan mee aan drie races: een uithoudingsrace, een race tegen één andere boot en een slalomrace. In totaal gaan er nog zes andere studenten mee om haar te ondersteunen.

Volgende week maandag zijn ze weer terug in Vlissingen, dan zal blijken of de Sealander de Zeeuwse eer hoog heeft kunnen houden in de dwergstaat of niet. Het team is te volgen via Facebook.