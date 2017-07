Voltallig provinciebestuur in Zeeuws Diep

Ferdinand Koppejan tijdens verkiezingsdebat in 2015 (foto: Omroep Zeeland)

Dit is een mooie gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen twee jaar" Ferdinand Koppejan

Ferdinand Koppejan: “Het college van Gedeputeerde Staten zit zo’n beetje op de helft van de rit en dat is een mooie gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen twee jaar. Wat ging er goed en wat ging er fout? En de tweede helft van het provinciebestuur moet nog komen. Wat moet er nog gebeuren? Hoe gaan ze de Zeeuwse problemen oplossen?”

Iedereen van harte welkom

De uitzending wordt zaterdag 8 juli tussen 11.25 uur en 11.55 uur opgenomen in de ‘geblokte zaal’, dat is de hal voor de Statenzaal. Iedereen is van harte welkom bij de opnames. Deze bijzondere aflevering van Zeeuws Diep is tussen 12.20 uur en 12.50 uur te horen op Omroep Zeeland Radio en wordt tussen 17.20 en 17.50 uur herhaald.