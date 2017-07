Oude verhalen laten de stad tot leven komen

De stadswandelingen zijn een mix van historie en verteltheater. Een verhalenverteller neemt het publiek mee naar de mooiste plekjes in de historische binnenstad en vertelt daar een aantal verhalen over de geschiedenis van de stad.

Stadsavonturen

De Storytrail is een initiatief van Stadsavonturen, een bedrijf uit Utrecht dat zich richt op het bedenken en organiseren van allerlei theaterevenementen met de stad als decor. Directeur en regisseur Henke Lever houdt van geschiedenis en wilde dat graag delen met anderen. Hij heeft toen voor Utrecht dit concept bedacht. "We produceren de laatste jaren vooral theaterwandelingen, waarbij de interactie met het publiek en het creatief omgaan met de omgeving erg belangrijk is. Inmiddels zijn we al in meer dan 23 steden actief en hebben vijftien vertellers in dienst.

Middelburg is een stad van trotse graven, dappere zeevaarders en slimme uitvinders. Wandelend door de stad leert het publiek ze allemaal kennen. Bijvoorbeeld matroos Floris uit Middelburg, die een ontmoeting had met de duivel." Johannus de Verhalenverteller

Eén van de vertellers is dus Johannus. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de stadswandelingen in Middelburg, Goes Zierikzee. "Wat ik zo mooi vindt aan deze vorm van acteren is dat je het publiek mee kan nemen naar de diepe donkere stadsgeschiedenis en dat je ervoor kan zorgen dat het publiek zich even een aantal eeuwen terug waant in de tijd."

Johannus de Verhalenverteller aan het werk (foto: Stadsavonturen)

De verhalen bedenkt hij niet zelf. Johannus heeft uren doorgebracht in de Zeeuwse bibliotheek en 't Zeeuws Archief en leest veel geschiedenisboeken. Daarnaast zoekt hij op internet naar geschikte verhalen, waarvan nog elementen zijn terug te vinden in de stad.

Initiatief

Lever hoopt dat de gemeente Middelburg, Goes en Schouwen-Duiveland zijn initiatief omarmen. "We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat gemeenten het belangrijk vinden dat ook de historie van een stad verteld wordt. En als dat dan ook nog op zo'n bijzondere theatrale manier gebeurd, worden ze enthousiast. Dus het zou zomaar kunnen dat we binnenkort bij alle VVV's in Zeeland bekend zijn."

Première

De Storytrail maakt onderdeel uit van de Zeeuwse Verteldagen van Stadsavonturen. De première is vrijdag 14 juli in Middelburg. De dag erop is het de beurt aan Goes en de reeks wordt op zondag afgesloten in Zierikzee.