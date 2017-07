Zoektocht naar depressieve vrouw in Vlissingse haven

De vrouw was om 22.00 uur in depressieve toestand van huis vertrokken. Om 23.00 uur kreeg de politie de melding dat de vrouw vermist was. Even later vonden agenten de fiets van de vrouw aan de Koningsweg. De agenten vreesden het ergste en alarmeerden de brandweer en ambulancedienst.

De brandweer rukte meteen uit met twee duikploegen, een hoogwerker en een tankautospuit. Ook stonden twee ambulances gereed voor als de vermiste medische zorg nodig had.

Andere locatie

Een uur later werd de vrouw in goede gezondheid teruggevonden door politieagenten, op een andere locatie in Vlissingen. De vrouw werd opgevangen en krijgt psychische hulpverlening.