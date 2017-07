Arantxa Rus naar laatste vier Challenger Zeeland

Challenger Zeeland in Middelburg is in de beslissende fase gekomen. Vandaag worden de halve finales gespeeld op tennispark De Veste. Arantxa Rus uit Monster en Botic van de Zandschulp uit Wageningen, die allebei als eerste geplaatst zijn, zitten nog in het toernooi. Ze bereikten de laatste vier.

Arantxa Rus (foto: Orange Pictures) Rus won met 6-4 en 6-2 van Nina Kruijer en neemt het in de halve finale op tegen Karolina Muchova uit Tsjechië. De andere halve finale gaat tussen Dejana Radanovic uit Servië en Valentini Grammatikopoulou uit Griekenland. Grammatikopoulou was vorig jaar in Middelburg verliezend finaliste. Vrouwen enkelspel kwartfinales Rus (Nederland/1) - Kruijer (Nederland) 6-4, 6-2 Muchova (Tsjechië/8) - Da Silva Fick (Australië) 6-4, 6-2 Radanovic (Servië/4) - Hoedt (Nederland) 6-2, 6-2 Grammatikopoulou (Griekenland/2) - Hives (Australië) 6-4, 6-1 Botic van de Zandschulp (foto: Orange Pictures) Bij de mannen bereikte Van de Zandschulp de laatste vier door met 6-4 en 6-3 van Jelle Sels te winnen. Van de Zandschulp speelt tegen Pascal Meis uit Duitsland. Thiemo de Bakker schakelde de als tweede geplaatste Amerikaan Evan King uit en treft in de halve eindstrijd Boy Westerhof. Mannen enkelspel kwartfinales Van de Zandschulp (Nederland/1) - Sels (Nederland) 6-4, 6-3 Meis (Duitsland/7) - Scott Griekspoor (Nederland) 4-6, 6-3, 6-2 Westerhof (Nederland/6) - Brouwer (Nederland) 7-6 (2), 6-1 De Bakker (Nederland) - King (Verenigde Staten/2) 6-4, 7-6 (5) De halve finales worden vanaf 12.00 uur gespeeld op de banen van MLTC in Middelburg. Beelden daarvan kun je vanmiddag zien op deze site en vanaf 18.00 uur zien op Omroep Zeeland TV.