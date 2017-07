Groots afscheid van twee markante Bressiaanders

De kisten van de zeilers werden onder de tonen van 'Pirates of the Caribbean' naar een podium gebracht waar lovende woorden werden gesproken. Maas werd geroemd om zijn kennis van de zee en het bouwen van jachten. Franssens werd herinnerd met anekdotes en om zijn reislust.

Frans en Freddy lagen altijd naast elkaar in de jachthaven van Breskens. Een plek die nu akelig leeg is." Hans Zuiderbaan, vriend van beide overleden Bressiaanders

Eén van de sprekers bij de uitvaart was Hans Zuiderbaan, voormalig huisarts en vriend van beide overleden Bressiaanders. Hij kan nog altijd nauwelijks geloven dat ze er niet meer zijn. "Frans en Freddy lagen altijd naast elkaar in de jachthaven van Breskens. Een plek die nu akelig leeg is."

Vermist

Naast bij de twee Bressiaanders werd er ook stilgestaan bij de Terneuzenaar Hannes Goegebeur. De 18-jarige zeiler is nog steeds vermist. Om die reden liet de familie weten niet gecondoleerd te willen worden.

Tussen de toespraken waren ook beelden te zien van Goegebeur, Maas en Franssens, vaak vastgelegd terwijl ze dat deden waar ze het best in waren, maar wat hen uiteindelijk het leven kostte: zeilen

Indrukwekkend

Bijzonder indrukwekkend was de aanwezigheid van de kleinzoon van Frans Maas, Andreas. Hij maakte het overlijden van zijn opa van dichtbij mee. Toch was hij erbij in Breskens. Ook de twee andere overlevenden van het ongeluk waren bij de uitvaart.

Niet groot genoeg

De nabestaanden besloten om de uitvaart te verplaatsen naar de winterloods omdat er in de dagen na het ongeluk zoveel reacties en belangstelling was dat ze zich realiseerden dat de kerk niet groot genoeg zou zijn. Ook was er gekozen voor de loods van Breskens Yacht Service omdat die een gepaste achtergrond vormt voor de uitvaart.

De zoon van Freddy Franssens, Roeland, zei dat de familie verrast was door de enorme belangstelling uit Breskens, maar vooral ook ver daarbuiten.

Frans Maas (links) en Freddy Franssens (rechts) (foto: De Nachtzon)

De zeilers kwamen vorige week om bij een ongeluk met het zeiljacht van Maas, de Capella, tijdens een wedstrijd voor de Belgische kust. Zaterdagochtend rond 8.30 uur kapseisde het zeiljacht Capella, op zo'n 18 kilometer van de Belgische kust, ongeveer ter hoogte van Oostende. Pas ongeveer zes uur, rond 14.30 uur, werden drie zeilers van de zes zeilers gered.

Zeilongeluk

Een gebroken kiel wordt gezien als oorzaak voor het zeilongeluk. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het zeiljacht zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk.

De Capella is omgeslagen op de Noordzee (foto: Facebook VBZR)

Alles op alles gezet

Behalve de 71-jarige Freddy Franssens en de 79-jarige Frans Maas kwam ook de 18-jarige Hannes Goegebeur uit Terneuzen om het leven. Hoewel de hulpdiensten na de ontdekking van het zeilongeluk alles op alles hebben gezet om naar hem te zoeken is het niet gelukt om zijn lichaam te vinden.

