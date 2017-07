Turner Anthony van Assche in voorlopige WK-selectie

Anthony van Assche (foto: Orange Pictures)

De voorlopige selectie is samengesteld op basis van de resultaten van het Nederlands kampioenschap op 17 juni in Rotterdam en de nationale test op 21 juni in Den Bosch. Van Assche won bij het NK zilver op het onderdeel ringen.

Voorlopige WK-selectie

bondscoach: Bram van Bokhoven Anthony van Assche O&O Zwijndrecht Michel Bletterman Topsport Noord Bart Deurloo O&O Zwijndrecht Bram Louwije Flik-Flak Den Bosch Frank Rijken O&O Zwijndrecht Casimir Schmidt SV Pax Haarlemmermeer Bram Verhofstad Flik-Flak Den Bosch Boudewijn de Vries O&O Zwijndrecht Epke Zonderland Topsport Noord

De definitieve selectie zal uit zes turners bestaan en wordt uiterlijk 4 september bekendgemaakt. Er zijn nog twee kwalificatiemomenten (19 en 26 augustus) waarin Van Assche zich in de definitieve selectie kan turnen.



Het WK wordt van 2 t/m 8 oktober gehouden in Canada (Montreal).

