Bus Middelburgs muziekkorps blokkeert Gotthardtunnel

Bus Middelburgs muziekkorps zorgt voor file bij Gotthardtunnel (foto: www.korpsmuziek.nl )

Het muziekgezelschap vertrok donderdagavond richting Italië voor een deelname aan de Italiaanse World Band Challenge in San Felice en Modena. "We rekenden op een reis van ongeveer 16 uur, maar uiteindelijk hebben we er 22 uur over gedaan", zegt Ralf Eversen van Juliana D&BC in een artikel op muziekkorps.nl.

De bijna 17 kilometer lange Gotthardtunnel is het bekendste verkeersknelpunt van Zwitserland. In die tunnel, berucht om de files, ging het mis. De bus kon niet ter plekke gerepareerd worden. Volgens Eversen duurde het ongeveer een uur voordat de bus was weggesleept en het andere verkeer z'n weg weer kon vervolgen.

Oefenen

Tja en wat doe je als je een muziekkorps bent en een uurtje stilstaat in een tunnel? Dan maak je de nood een deugd en ga je maar je paradekunsten oefenen:

En met het uurtje in de tunnel was het nog niet afgelopen, vertelt Eversen op de site van het muziekblad. "Uiteindelijk hebben we meer dan vier uur op een parkeerplaats gestaan, terwijl het euvel uiteindelijk best klein was. Er was iets met de luchtdruk waardoor de bus niet meer kon schakelen. Toen de monteur er was, had hij maar een kwartiertje nodig om de bus te repareren."

Pech

Het muziekkorps heeft volgens Eversen wel vaker problemen gehad onderweg. "De vorige keer dat we naar Italië gingen hadden we pech. Ook bij onze trip naar Engeland ging de bus kapot. En telkens hadden we andere maatschappijen en nieuwe bussen. Er rust niet echt een zegen op onze buitenlandse tripjes."