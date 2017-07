Extra oefenduel voor Jong Zeeland

Geraldi Geerman (blauw shirt) in actie voor Jong Zeeland in 2016 (foto: Paul ten Hacken)

Dender EH komt uit in de hoogste amateurklasse in België.



Kees Roelse, voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal (organisator) is blij met de oefenwedstrijd. "We hebben daarmee ons zomerprogramma van 2017 rond. Een opsteker is ook dat we onze vier wedstrijden verspreid over de gehele provincie spelen".



Het Zeeuws elftal speelt op 14 juli in Yerseke tegen ADO Den Haag en op 22 juli in Veere tegen Willem II. Jong Zeeland speelde op 17 juni in Sint- Maartensdijk tegen een Thoolse selectie en sluit dus af tegen Dender EH op 5 augustus in Axel. De selectie voor deze wedstrijd is nog niet bekendgemaakt.

