Bekende Zeeuwen bij open dag van Zeeuwse overheden

Isabel Provoost, Danny Vera en Boerin Bertie . Ze doen allemaal mee aan het 'Zeeuws open huis'. Op het Abdijplein en op elf andere plekken in Zeeland houden overheden een open dag. En bekende Zeeuwen doen dus ook mee.

Op het Abdijplein doen ze, samen met bestuurders, mee aan een meet en greet tijdens een picknick. Verder is daar een jongerendebat, een optreden van het Koor A58 en en een uitvoering van het Jeugdtheater Zeeland.

Nieuwe sluis

Op twaalf plekken door de hele provincie kunnen mensen een kijkje nemen bij musea, Zeeuwse overheden of rondleidingen door de stad krijgen. In Terneuzen bijvoorbeeld bij Portaal van Vlaanderen waar informatie te vinden is over de nieuwe zeesluis van Terneuzen.

Later vandaag een verslag vanaf het terrein van Thermphos. Want ook daar zijn rondleidingen.