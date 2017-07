Dallinga.com legt toptalent Zuid-Korea vast

(foto: Orange Pictures)

Teameigenaar Meerten Dallinga legt de komst van Jung Ju Shin uit. "Onze kopman Caudron was in Zuid-Korea en kreeg van de bond daar het verzoek of het niet mogelijk was om jonge spelers in Europa ervaring op te laten doen. Zo is het balletje gaan rollen."



Jung Ju Shin zal in minimaal vier duels zijn opwachting maken bij Dallinga.com. "Hij wordt tijdens dubbele speelweekenden overgevlogen vanuit Korea naar hier en zal dan bij Caudron verblijven." Volgens Dallinga kost de komst van Jung Ju Shin geen cent. "Alles wordt betaald. Kimchi is een hele grote sponsor in Zuid-Korea en wil het driebanden promoten."

De ploeg van Dallinga.com heeft komend seizoen de beschikking over tien spelers. De vaste kern bestaat uit Frédèric Caudron, Jean-Paul de Bruijn, Steven van Acker, Patrick Vasseur en Berry Dallinga. Daarnaast is biljartlegende Raymond Ceulemans voor enkele duels vastgelegd, net als Jung Ju Shin uit Zuid-Korea. Jean-Paul de Kraker, Marco Janssen en Bart Ceulemans staan op de reservelijst en kunnen in noodgevallen ingezet worden.



De Eredivisie driebanden (Buffalo League) begint in september.

Jung Ju Shin staat in de biljartwereld bekend als groot talent. Bij het wereldkampioenschap voor spelers tot 21 jaar was hij in 2016 verliezend finalist. "Caudron en De Bruijn zijn onze topspelers. Ik denk dat Jung Ju Shin daar met een moyenne van 1,5 net onder zit", aldus Dallinga.